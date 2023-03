Finiscono con l'auto contro una macchina in sosta: marito e moglie al pronto soccorso

ANCONA - Due incidenti nella serata di ieri con la Croce Gialla che è intervenuta prima sulla Flaminia poco distane da piazza Rosselli per lo scontro tra due auto: in una c'era una donna con due bimbi, nell'altra due ragazzi ma per fortuna nonostante la collisione sia stata violenta per nessuno si è reso necessario il trasporto in ospedale con la polizia municipale sul posto per i rilievi di legge. L'altro scontro in via Bocconi con un'auto - a bordo marito e moglie - che si è schiantata contro un'auto in sosta con la Croce Gialla che ha portato entrambi al pronto soccorso di Torrette per accertamenti.