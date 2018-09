Auto contro il bus: portate in ospedale due donne che erano nel torpedone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Scontro e tanta paura: auto finisce contro un bus sul viadotto che da via Gioberti porta al cimitero. Immediato l'intervento della Croce Gialla di Ancona: portate in ospedale per politrauma due donne che erano dentro il bus. Leggermente frita anche un'altra persona che però ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti.