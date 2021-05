Auto si capotta in galleria, ferito il conducente: strada chiusa al traffico, viabilità in tilt

ANCONA - Grande spavento quello vissuto poco dopo le 16,30 per un uomo di 75 anni la cui auto per cause ancora in corso di accertamento si è capottata sotto la galleria del Montagnolo mentre stava procedendo in direzione nord. Per fortuna nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente. Il primo ad intervenire per i soccorsi è stato un vigile del fuoco, subito dopo un'ambulanza della Croce Verde di Macerata che stava svolgendo un altro servizio quindi sul posto anche automedica, Croce Gialla e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona mentre l'uomo è stato portato in codice rosso (ma solo per dinamica) all'ospedale di Torrette con la strada subito interdetta al traffico e ancora chiusa con la viabilità in tilt.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Un altro scontro tra auto e scooter, vola a terra un ragazzo di 30...

LEGGI ANCHE:

Si chiude in casa e inveisce dalla finestra: i vigili del fuoco la convincono ad aprire la porta, donna di 50 anni portata in salvo

Ultimo aggiornamento: 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA