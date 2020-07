Scontro tra un autoarticolato e un'auto: una persona ferita, caos traffico

FALCONARA - Incidente sull'autostrada con i vigili del fuoco che sono intervenuti poco prima delle ore 20:00 per uno scontro lungo la A14 da Ancona Nord direzione nord, dopo circa 1 km dal casello. Coinvolto un autoarticolato e un'autovettura. La squadra sul posto ha messo in sicurezza la vettura coinvolta mentre la persona alla guida è stata trasporta all'ospedale di Torrette dal personale del 118. Sul posto la Polizia Autostradale per i rilievi.

