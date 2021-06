Autista di un bus si schianta contro due auto e poi scappa. Denunciato dai carabinieri: era completamente ubriaco

ANCONA – Un autista della Conerobus è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza dopo essersi schiantato contro due auto in sosta ed essersi dato alla fuga. È accaduto sabato pomeriggio: attorno alle 19,45 il 50enne anconetano, alla guida del mezzo pubblico, si è schiantato contro una Volkswagen Polo e un'Alfa Romeo Mito che erano parcheggiate in via Rismondo. Nessuno è rimasto ferito, nemmeno l'unico passeggero. L'autista, invece di fermarsi, si è allontanato repentinamente. I carabinieri del Norm della Compagnia di Ancona, intervenuti sul posto, si sono messi alla ricerca dell'autobus: l'hanno rintracciato nel deposito, dove hanno trovato anche l'autista. Subito i militari si sono resi conto che era poco lucido. Il 50enne è stato dunque sottoposto ad un accertamento preliminare con precursore, che ha dato un parziale riscontro ai sospetti. L'autista è stato quindi sottoposto al più accurato esame dell'etilometro, il cui esito è stato impietoso: il tasso alcolemico è infatti risultato essere pari a 2.05 g/l, ben 4 volte oltre il limito consentito. Inevitabile, dunque, il ritiro della patente e la denuncia.

APPROFONDIMENTI PESARO Travolge un ragazzina in scooter e fugge, appello della madre:... L'INCIDENTE Scontro tra due auto all'Arco degli Angeli: ferito e portato in...

Ultimo aggiornamento: 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA