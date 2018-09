Autista del bus al telefonino La denuncia sui social E piovono le critiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La foto di un autista del bus al telefono. È stata pubblicata, ancora una volta, su un social network suscitando molte critiche. Non solo ovviamente perché il divieto di utilizzare i telefonini alla guida diventa ancora più grave quando è commesso da un autista da un mezzo pubblico, ma anche perché viene contestato il metodo scelto per fare queste denunce e cioè quella di pubblicare la foto piuttosto che presentare una denuncia a Conerobus. Secondo alcuni commenti, la foto sarebbe stata scattata al Pinocchio, secondo altri con il bus fermo. Difficile quindi riuscire a comprendere la portata dell’episodio. In altre occasioni, a inchiodare alle loro responsabilità i conducenti che utilizzavano il telefonino erano stati dei video. Conerobus ha sempre preso provvedimenti ma anche chiesto ai cittadini di collaborare segnalando eventuali comportamenti scorretti.