Attraversa la strada travolta una donna è grave all'ospedale

ANCONA - Una donna è stata ricoverata questa mattina all'ospedale di Torrette in condizioni gravi. La donna, intorno alle 9.30, è stata investita mentre stava attraversando la strada in via Conca, la strada di Torrette diventata la via di collegamento tra il porto di Ancona e la grande viabilità e sovente teatro di gravi incidenti. Sul posto il 118 che dopo i primi soccorsi ha trasportato la ferita, con un codice di massima gravità, al vicino ospedale Torrette. Le cause dell'investimento sono al vaglio della polizia locale di Ancona che sta ascoltando le persone coinvolte e i testimoni