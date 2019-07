Nell'attico appena costruito il rifugio dei drogati per iniettarsi l'eroina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L’attico dei tossicodipendenti. L’hanno scoperto gli agenti di polizia della questura nel corso dei controlli sul territorio disposti dal questore Claudio Cracovia. E’ solo uno dei risultati ottenuti dagli agenti di Volanti, Unità Cinofile, Squadra Nautica e Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche che hanno anche intercettato un involucro di droga nei giardinetti di piazza Malatesta.La sorpresa più grossa però in via del Commercio alle Palombare dove un appartamento, non abitato, in un condominio di recente costruzione, era stato adibito a luogo di consumo di eroina. Gli agenti hanno trovato la porta scardinata e all’interno un vero e proprio bivacco: per terra siringhe usate, fazzolettini di carta insanguinati, fialette di acqua distillata per preparare le dosi di eroina. Tutto il materiale è stato rimosso.