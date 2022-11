Ancona, ennesimi atti vandalici sugli autobus: Conerobus non nasconde rabbia per l'accaduto

ANCONA- Ancora atti vandalici, ad Ancona, all'interno degli autobus. In virtù dell'accaduto, Conerobus non ha nascosto la sua rabbia:

Le dichiarazioni

«Una volta condotto l’autobus al deposito, un nostro autista ci ha segnalato che alcuni sedili si presentavano visibilmente danneggiati. Gli atti vandalici, che costituiscono un vero e proprio danno per l’azienda di tpl e che di rimando danneggiano tutta la collettività, consistono nel danneggiamento dei tessuti dei sedili - spiega il Presidente Conerobus Muzio Papaveri – inoltre questa volta sono arrivati persino a tentare di incendiare parzialmente il tessuto in prossimità delle maniglie. E’ necessario riflettere sul gesto che hanno compiuto, grave non solo perché si danneggia un bene pubblico, ma anche e soprattutto perché, di fatto, è estremamente pericoloso per sé stessi e per gli altri»

Il parere della psicologa

«L’episodio segnalato dal Presidente Papaveri è sinonimo di un disagio da parte dei giovani che utilizzano quotidianamente questi mezzi – commenta la Presidente degli Psicologi delle Marche Katia Marilungo - In particolare, ciò che risulta evidente è la totale mancanza di consapevolezza dei limiti, che si concretizza di fatto nel mettere in atto azioni senza comprendere fino in fondo quali potrebbero essere le conseguenze dei propri gesti, irresponsabili e pericolosi per sé stessi e per la comunità. L’immagine che ne traiamo è quella di adolescenti che vivono la vita come se fosse un videogioco, in cui tutto è consentito dal momento in cui non si pagano le spese delle conseguenze delle proprie azioni».