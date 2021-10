ANCONA - Momenti di grande apprensione quelli vissuti nella tarda mattinata di oggi: mancava poco a mezzogiorno e un uomo di 49 anni residente in Ancona mentre era in uno studio medico in zona Brecce Bianche ha accusato un malore. Immediato l'intervento della Croce Gialla che lo ha portato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità per tutti gli accertamenti del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA