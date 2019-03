Grande attesa per Fedez: musica ed effetti speciali al PalaPrometeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Grande attesa ad Ancona, dove sul palco del PalaPrometeo arriva Fedez per un concerto che si preannuncia esaltante anhe per l’imponente e tecnologica scenografia.Dopo il grandissimo successo de “La Finale” del 1° giugno, il concerto con più presenze del 2018, che l’ha visto come il più giovane artista italiano ad esibirsi allo stadio di San Siro, Fedez torna sul palco da solista per il “Paranoia Airlines Tour”. Tra le tappe del tour il PalaPrometeo di Ancona dove Fedez sarà in concerto giovedì 28 marzo alle ore 21. Organizzazione Elite Agency Group/M&P Company.Biglietti disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it: primo anello numerato 63,25 – secondo anello numerato 51,75 – parterre in piedi 34,50 (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita il giorno del concerto al botteghino del PalaPrometeo dalle ore 17.Info: 0871.685020 www.eliteagencygroup.it “Vi avevo annunciato una sorpresa, ed eccomi qua. Mi sembra incredibile, dopo la vertigine di San Siro, emozionarmi all’idea di tornare a calpestare un palcoscenico. Eppure è così. Oggi le vertigini hanno lasciato il posto all’adrenalina. Quella di un nuovo viaggio nato per condividere con voi un nuovo progetto. Forse il più intimo e profondo di sempre. Come alla vigilia di ogni avventura ci sono anche incognite, timori e incertezze. Ma c’è anche la consapevolezza di poter contare sui migliori compagni di viaggio che esistano. E quei compagni di viaggio siete voi. Non vedo l’ora di abbracciarvi ancora. Ci vediamo prestissimo”.Il tour è un’occasione per cantare i più grandi successi dell’artista e di ascoltare per la prima volta in versione live i nuovi brani tratti da “Paranoia Airlines”, album disco di platino in una sola settimana e che ha debuttato al #1 nella classifica FIMI.La struttura del palco che ospita il nuovo tour di Fedez si compone di un led wall trasparente di forma cubica, che interagisce direttamente con l’artista sia racchiudendolo che seguendo i suoi movimenti. Le immagini proiettate offrono uno spettacolo visivo di fortissimo impatto e creano un’atmosfera scenica totalmente immersiva per ogni brano che viene presentato. Le luci si intrecciano sul palco e più volte inondano il pubblico da ogni angolo.