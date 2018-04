Atterra con le ruote bucate Momenti di paura per un piccolo aereo turistico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti di paura questa mattina all'aeroporto Sanzio, quando un piccolo aereo da turismo è atterrato con le ruote bucate, o comunque sgonfie. L'allarme è scattatato appena il Piper, proveniente da Forlì, ha toccato la pista, con gli inevitabili violenti scossoni. Immediato è partito il protocollo di soccorso da parte dei vigili del fuoco e del personale di Aerdorica, ma per fortuna non ci sono state conseguenze per l'equipaggio ed i passeggeri.