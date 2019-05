False assicurazioni auto L'affare on line è una truffa Denunciati dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I carabinieri di Ancona hanno denunciato 7 persone per truffa ai danni di 4 anconetani. Scoperte due differenti tipologie di truffe. Nel primo caso la vittima dopo aver posto un’inserzione di vendita su un noto portale online è stata contattata telefonicamente da un uomo, il quale fingendosi falsamente interessato all'acquisto del prodotto, ha accettato il prezzo. E ha fornito all’inserzionista il numero della propria carta postepay convincendolo, con grande abilità, di aver effettuato – per sbaglio - un pagamento superiore a quello che era stato pattuito riuscendo così a farsi accreditare circa tre volte tanto l’ammontare del prezzo di vendita concordato, incassando così circa 1500 euro .Gli altri tre denunciati, invece, hanno venduto delle false polizze Rca spacciandosi come agenti assicurativi e proponendo per l’appunto dei contratti assicurativi enormemente vantaggiosi (mediamente di € 500 ciascuna). Le vittime rispondevano adi allettanti preventivi assicurativi e, dopo essersi fatti inviare tramite whatsapp, i documenti per l'assicurazione, fornivano gli estremi per ricaricare le proprie carte postpay come saldo del contratto e solo successivamente spedire un falso contratto assicurativo.Le ivittime riuscivano a scoprire di essere stati frodati o perché contattavano la direzione della società assicurativa che non riconosceva l’originalità del contratto assicurativo o perché – in un caso – rimasti coinvolti in un incidente stradale scoprivano di essere sprovvisti della relativa copertura assicurativa.