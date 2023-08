ANCONA I fuochi d’artificio, per la prima volta al Molo Rizzo, sono solo l’inizio. Nei piani della giunta Silvetti c’è quello di far rinascere dalle ceneri un porto antico ormai scarico di eventi, fermo da due anni. Lo spettacolo pirotecnico organizzato il 3 settembre per la Festa del Mare, almeno nei piani del Comune, segnerà il punto di svolta per ricucire lo strappo tra la città e il suo golfo, «garantendo sia le necessità dello sviluppo economico portuale che quelle della fruibilità degli spazi da parte dei cittadini», precisa l’assessore alle Attività economiche e ai Grandi eventi Angelo Eliantonio.

La dicotomia



Una dicotomia non semplice da conciliare, «ma abbiamo già avviato un’interlocuzione con il presidente dell’Autorità portuale Vincenzo Garofalo che si è detto disponibile ad individuare un’area all’interno dello scalo dove poter organizzare eventi». Confronto aggiornato a settembre, dopo che gli uffici del Comune e dell’Authority avranno completato le verifiche per individuare l’area più idonea. Ma più idonea per cosa? Quali sono le direttrici su cui l’amministrazione vuol far muovere il porto antico del futuro? «L’idea è fare un allestimento fisso per tutti i mesi estivi - traccia la rotta l’assessore - per concerti nazionali ed internazionali. Un’arena che potrebbe contenere fino a 3mila persone», dettaglia. L’area non è ancora stata definita, si diceva, ma il Molo Rizzo è una di quelle attenzionate. E questa ipotesi garantirebbe un assist anche alle agenzie dello spettacolo «che risparmierebbero sui costi di allestimento, cosa che ci permetterebbe di guadagnare una fetta di mercato molto interessante», pensa in grande Eliantonio.

Effetto domino

In un positivo effetto domino, il porto antico 2.0 con la sua mega arena potrebbe anche salvare il centro dal nulla cosmico che lo inghiotte in estate: «Posto che la città in questi mesi si svuota - il teorema dell’amministrazione - se riusciamo a fare 10-15 date da 3mila persone, in proporzione almeno una parte potrebbe fermarsi a mangiare nei nostri ristoranti ad ogni appuntamento, e così cambieremmo il volto del centro in estate», il corollario. Una strategia che guarda al medio periodo e «a settembre ci incontreremo con le agenzie dello spettacolo per impostare il cartellone estivo del 2024», fa sapere Eliantonio. Intanto, si parte con i fuochi d’artificio del 3 settembre, «che si potranno ammirare anche da altri quartieri della città e non solo dal centro».

Ma è l’intero porto ad essere coinvolto nelle strategie di rilancio della città pensate dalla nuova amministrazione. L’Università Politecnica delle Marche, insieme all’assessorato al Turismo guidato da Daniele Berardinelli, sta elaborando uno studio per mettere a fuoco i flussi turistici in transito nello scalo e realizzare così proposte strutturate ed eventi ad hoc, con la finalità di garantire un’accoglienza più efficace. Un progetto che si propone di intercettare turisti non solo in alta stagione ma anche in altri periodi dell’anno, differenziando le proposte: dalle grandi mostre agli spettacoli, passando per percorsi naturalistici e enogastronomici.