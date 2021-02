Assembramento di 22 giovanissimi senza mascherina: raffica di multe dei carabinieri

ANCONA - Controlli sempre più stringenti da parte dei caraninieri per garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19: passate la setaccio le vie principali del capoluogo dorico con 31 sanzioni comminate di cui 22 a giovanissimi assembrati fra loro senza mascherina. Tre persone sono state sanzionate in quanto si muovevano senza giustificato motivo oltre l'orario consentito mentre cinque - sempre senza un valido motivo - sono state multate per spostamenti non consentiti.

