ANCONA Benvenuti nel grande prato verde dove nasce la disperazione. Comincia così, con le parole prese a prestito da Gianni Morandi, il nostro viaggio nella mala gestione del verde pubblico di Ancona. Ce n’eravamo occupati già due mesi fa ma siamo voluti tornare sui nostri passi per verificare eventuali miglioramenti della situazione. Salvo scoprire, con nostra amara sorpresa, che le cose stanno esattamente (o quasi) come a luglio. Una mappa nella giungla urbana. Fissiamo la linea di partenza in via Bocconi, ai piedi del comando provinciale dei vigili del fuoco. Imbocchiamo subito l’Asse nord-sud, la spina dorsale della città, e impieghiamo davvero pochi metri per trovare i primi esempi d’incuria.

Gli ostacoli

Siamo ancora sul grosso cavalcavia che sorvola Vallemiano quando la vegetazione comincia ad invadere parte della carreggiata, arrivando a toccare l’asfalto o comunque costringendo i mezzi più alti a spostarsi leggermente verso la linea di mezzeria per non urtare contro gli arbusti. All’altezza della galleria di Tavernelle, un grosso cespuglio copre parzialmente la visuale sul cartello che annuncia la vicina stazione di rifornimento. Curioso, oltretutto, come lo stesso cespuglio sembri essere già presente dal settembre dello scorso anno. Almeno così raccontano le immagini raccolte da Google Maps proprio in quel periodo. Valutazioni estemporanee a parte, continuiamo a scendere verso sud, lungo l’asse. E già nei pressi dello svincolo per il cimitero delle Tavernelle, notiamo come nel guardrail che divide le due carreggiate ci siano piante e sterpaglie alte almeno un metro, in evidente stato d’incuria e che sbucano pericolosamente dai lati, lambendo l’asfalto e quasi inghiottendo la segnaletica di mezzeria. In alcuni casi, parliamo di vere e proprie canne alte più di due metri, abbastanza da toccare (o quasi) il ponte di via Miglioli.

Chissà con quali rischi per gli automobilisti, o magari per qualche sventurato motociclista che di notte non dovesse accorgersi delle invasioni di campo. Cambiamo completamente scenario ed arriviamo in centro storico, a due passi da corso Garibaldi. Imbocchiamo i tornanti che portano fino alla Cattedrale di San Ciriaco e subito ci accoglie un muro invaso da erbacce ai piedi del Museo Archeologico delle Marche. Siamo al porto, a qualche minuto di cammino dagli imbarchi dei traghetti e la salita di San Ciriaco è meta di molti turisti. Davvero è questa l’accoglienza che si meritano? A quanto pare, la risposta è sì, visto che anche alla fermata dei bus di via Guglielmo Marconi - dove fermano i turistici Flixbus e Itabus - la pensilina è avvolta dal verde abbandonato a sé dove trova posto ogni sorta di sporcizia. Tornando ai canneti, di altri - e ancora più alti - ne possiamo trovare sia lungo via della Grotta, altra direttrice superaffollata perché collega il centro di Ancona all’ospedale di Torrette, che lungo via della Montagnola, che collega il Piano al Pinocchio. E qui finisce il nostro piccolo tour di poco più di un’ora. Sufficiente però ad accorgersi di come quella del verde urbano sia un’emergenza ormai inderogabile.