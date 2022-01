Lavori sull'asse nord-sud verso Ancona. Risultato: traffico paralizzato con code dal casello dell'A14. «Un incubo»

ANCONA - I lavori sull'asse bloccano l'ingresso ad Ancona per chi viene da Sud, Chilometri di auto in coda sull'asse nord-sud, dall'Aspio a via Bocconi. Il traffico è paralizzato, gli automobilisti infuriati: «Un incubo». La coda inizia poco dopo l'uscita dal casello di Ancona Sud. I lavori sono annunciati fino a venerdì prossimo, ma il traffico di oggi e la fila interminabile da questa mattina con l'apice questo pomeriggio dovrebbe indurre a trovare una soluzione alternativa se non si vuole bloccare l'accesso al capoluogo.

Neppure un cartello all'ingresso della bretella per chi arriva dalla riviera del Conero o dall'autostrada che annunci «i lavori e uno possa almeno immaginare che cosa lo aspetta. Ti trovi invece in questo inferno, un imbuto da pazzi».

