Asse Nord-Sud chiuso da lunedìper lavori: ecco come cambierà la viabilità

ANCONA - Cambia la viabilità sull'asse Nord-Sud che sarà chiuso per lavori. L'amministrazione comunale ha comunicato che a seguito dei lavori di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione delle gallerie dell'Asse Nord-Sud, nel periodo che va da lunedì 22 a mercoledì 24 ottobre saranno adottati alcuni provvedimenti limitativi alla circolazione veicolare per garantire il regolare svolgimento delle opere e per la salvaguardia della pubblica incolumità.La circolazione sarà quindi così regolata:Asse Nord-Sud, direzione Camerano - A14 interdetta la circolazione veicolare da via Bocconi dalle 22 del 22 ottobre alle 6 del 23 ottobre.Asse Nord-Sud direzione centro interdetta la circolazione veicolare da via Bocconi dalle 22 del 23 ottobre alle 6 del 24 ottobre.