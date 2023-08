ANCONA - Una lunga scia di degrado e disperazione, che parte dal centro e arriva fino alla prima periferia, dove sbandati e clochard vanno all’assalto degli stabili abbandonati. Edifici horror, ormai occupati da inquilini invisibili. In via Torresi è da tempo che i residenti e gli esponenti del Comitato di quartiere segnalano incursioni di abusivi. Approfittano di dispositivi di sicurezza deboli per entrare all’interno degli edifici e prenderne possesso senza titolo. Incursioni sono state segnalate all’ex sede Telecom, più volte al centro dei blitz delle forze dell’ordine per sgomberi forzati.

L’ordinanza



Già lo scorso anno, l’allora sindaco Mancinelli aveva imposto con un’ordinanza la messa in sicurezza dello stabile. La stessa cosa hanno chiesto nei giorni scorsi i rappresentanti del Comitato, mettendo al centro la situazione di degrado che caratterizza un altro stabile, a pochi passi dall’ingresso delle scuole Domenico Savio. Hanno inviato una Pec all’assessore alla Sicurezza Zinni, al sindaco Silvetti, al questore e al prefetto chiedendo che la proprietà venga obbligata a mettere in sicurezza l’edificio, diventato il rifugio di sbandati e senza fissa dimora. I nuovi inquilini avrebbero avuto accesso da una delle finestre del piano terra. Perché è da quel pertugio che i residenti li vedono passare per uscire e ed entrare. Addirittura, nei mesi scorsi, sarebbero stati sorpresi degli abusivi all’interno durante una visita dell’agente immobiliare. I blitz delle forze dell’ordine sono continui: gli inquilini vengono cacciati, tempo un paio di giorni e poi tornano.

Di qui, la richiesta da parte dei residenti di risolvere una volta per tutte la situazione, magari sbarrando i possibili varchi d’ingresso. Altre incursioni sono state segnalate sul lato di via della Montagnola, da cui si accede alla vecchia sede Telecom e in altri edifici abbandonati. Ma non è tutto. Un residente di via del Castellano nei giorni scorsi ha chiamato il 112, numero unico dell’emergenza territoriale, perché aveva visto due ragazzi di colore introdursi all’ex ristorante da Baldì, chiuso ormai da tempo.



La chat



Il Comitato dei cittadini di via Torresi, come delle sentinelle, registrano le varie situazioni potenzialmente di pericolo all’interno di una chat. «Il senso di sicurezza e degrado è cresciuto negli ultimi mesi. Abbiamo inviato la Pec in un’ottica di collaborazione con il Comune e le forze dell’ordine, sollecitando la necessità di prendere provvedimenti su quell’immobile».