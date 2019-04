Assalto alla gioielleria: â€‹i sei ladri romeni condannati ma già liberi

di Federica Serfilippi

ANCONA - Avevano assaltato la gioielleria Blue Spirit del Grotte Center di Camerano mettendo le mani su un bottino superiore a centomila euro. Poi, si erano dati alla fuga. Una parte del gruppo (composto da sei ladri tutti di origine romena) era scappata a piedi per i campi con l’intenzione di arrivare alla prima stazione vicina. Un’altra era fuggita a bordo di una Fiat Croma, imboccando l’autostrada. Tutta la gang, dopo una caccia all’uomo serrata, era finita nella morsa dei carabinieri della Compagnia di Osimo.Per tutti erano scattate le manette e la misura cautelare del carcere. Ieri mattina, i ladri hanno affrontato il processo di fronte al gup Francesca De Palma. In cinque hanno proceduto con riti alternativi, patteggiando la pena. Uno solo - il 25enne Bogdan Stefan Dascalu - ha scelto di affrontare il dibattimento. Quattro ladri, Gabriel Coman, Claudio Danila, Costel Fandarac e Marius Casian (di età compresa tra i 20 e i 28 anni) hanno patteggiato due anni di reclusione, pena sospesa. Il quinto uomo, il 29enne Marian Cretu, un mese e dieci giorni in più di reclusione rispetto ai suoi complici.