Lo aspettano a casa: 20enne â€‹preso con hashish "pregiato" e marijuana

ANCONA - Beccato con la droga in camera e in garage. Panetti di Kush purissima, una varietà molto costosa e ricercata di cannabis, una prelibatezza per gli amanti dello sballo che da queste parti non è così semplice da trovare. Ne aveva un quantitativo sufficiente per rifornire decine di clienti il ventenne anconetano incastrato dalle Volanti martedì sera. Il blitz è avvenuto in piena notte. Gli agenti delle Volanti, sotto il coordinamento del vicequestore Cinzia Nicolini, l’hanno aspettato nell’androne del suo palazzo. Non ha opposto resistenza e si è subito arreso all’idea di farli entrare in casa, sotto lo sguardo scioccato della madre. Nella camera del ragazzo è stato subito trovato un panetto di hashish del peso di circa 31 grammi, oltre a 400 euro in contanti e vari ritagli di plastica e cellophane. Poi con i cani, si punta su un zaino in garage: dentro c’era un considerevole quantitativo di droga, fra marijuana (190 grammi) e hashish Kush (ben 6 etti).