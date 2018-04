Aspetta il pullman per andare in gita: 18enne trovato con la marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Continuano i servizi di prevenzione contro il traffico di sostanze stupefacenti. Dopo l'arresto di ieri della Squadra Mobile di Ancona gli Agenti delle Volanti della Questura hanno effettuato alcuni controlli in alcune zone cittadine che hanno portato al sequestro di droghe leggere ed alla segnalazione, quali assuntori, nei confronti di due persone.In particolare ieri sera, verso le 21.30, gli agenti notavano in via Sacripanti un gruppo di giovani studenti che aspettavano, oltre agli altri compagni e professori, il pullman per la gita scolastica che li avrebbe portati in nord Europa di li ad un'ora.Alla vista della Polizia uno di loro, un diciottenne anconetano, gettava in terra tra le valigie un involucro contenente circa 4 grammi di marijuana che avrebbe portato con se in gita. Per tale motivo il giovane veniva sanzionato con sequestro amministrativo della droga. Per sua fortuna l'appuntamento con la partenza del pullman era previsto.Stessa sorte è toccata ad un nigeriano di 21 che in corso Carlo Alberto veniva trovato in possesso di 2 grammi di marijuana che portava con se nelle tasche dei pantaloni.