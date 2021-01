Buche come voragini e asfalto-trappola, è Sos strade: sbriciolati pure i marciapiedi appena rifatti

ANCONA - Solchi profondi sugli asfalti malandati. Sampietrini che saltano come fossero tessere di un puzzle. Marciapiedi, appena rifatti, distrutti dal transito di mezzi pesanti. L’Sos strade è un allarme che nel capoluogo non cessa mai: è una disperata corsa al rattoppo che stenta a trovare un punto d’arrivo.

Il Comune negli ultimi anni ha speso un capitale, ma la beffa è che dove ha messo mano solo pochi mesi fa, c’è già un lavoro da riprendere da zero. Via Mattei, per esempio. La riqualificazione era attesa da una vita. Un milione di euro è stato investito per rimettere in sesto una delle arterie più disastrate della città. Il paradosso è che il cantiere non è stato ancora chiuso, eppure alcune opere sono già da rifare: parte dei marciapiedi nuovi di zecca, infatti, sono stati distrutti dal passaggio di un trasporto eccezionale, un mega yacht trasferito da un cantiere all’altro per il varo. Il suo peso ha sbriciolato anche il cordolo di un’isola di traffico. E’ un po’ come la tela di Penelope: un cuci-scuci continuo che getta ombre di degrado sul capoluogo.



Ma il coro di protesta si alza più rabbioso dai quartieri che si sentono dimenticati perché non hanno mai ricevuto la carezza del restyling. La zona del Verbena, ad esempio, invoca interventi urgenti: le vie dei poeti (Verga, Montale, Ungaretti e Petrarca) non fanno onore al nome che portano. Buche e avvallamenti sono rime baciate del dissesto, così clamoroso da divenire oggetto di un’interrogazione con risposta urgente che oggi il M5S presenterà in consiglio comunale.

«A seguito di varie segnalazioni da parte dei residenti ed effettuato il sopralluogo per verificarne la veridicità, ho potuto constatare il totale degrado e dissesto delle strade - scrive la consigliera pentastellata Lorella Schiavoni -. Le vie sono interessate da una serie di avvallamenti ininterrotti e buche che arrecano danni a persone e cose e risultano pericolose in particolar modo a cicli e motocicli. In alcuni casi le buche sono alte diversi centimetri. La situazione è particolarmente grave in Via Montale, infatti sul lato destro a scendere, sembra che la strada stia franando lentamente». Il Comune sarà chiamato a rispondere sulla programmazione degli interventi. Ma la stagione degli asfalti, che scatterà in primavera, riguarderà altre strade: oltre due milioni sono stati messi sul piatto per via San Martino, via della Loggia, Strada della Grotta, il Poggio, oltre a via Caduti del Lavoro, via Cambi e via Fuà.



E ancora: interventi sono previsti nelle vie della Montagnola, Gervasoni, Santa Margherita, Sanzio, sulla Strada di Monte Dago e a Gallignano in via Fornaci. E poi c’è l’asse nord-sud, che sta perdendo pezzi: a causa del maltempo e delle temperature rigide, sono saltate porzioni di asfalto in più tratti e si sono formate buche in particolare alla fine della bretella, prima di arrivare alla Baraccola. In un punto, poco prima dello svincolo per l’Università in direzione centro, la sede stradale sta implodendo: cartelli segnalano il pericolo e il restringimento della carreggiata, con limite di velocità massima di 30 km/h che nessuno rispetta, peraltro in un tratto in discesa. Il Comune investirà 200mila euro non per tutto l’Asse (non basterebbero mai), ma solo per alcuni punti dalla galleria di Brecce Bianche verso il centro, su ambo le carreggiate.



A proposito della tela di Penelope: avete presente via Podesti? Sul lato del parcheggio di via Torrioni i sampietrini si staccano dalla strada con estrema facilità e schizzano come proiettili al passaggio delle auto. Eppure qui i lavori di ripristino erano stati effettuati appena un anno fa da una ditta campana. Tutto da rifare, appunto, per la “gioia” dei residenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA