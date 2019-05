Omicidio Pinciaroli: confermati â€‹i 18 anni di carcere per Andreucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nessuno sconto, nessun aumento di pena. È stata confermata in appello la condanna a 18 anni inflitta a Valerio Andreucci, il 25enne ascolano accusato dell’omicidio volontario del veterinario Olindo Pinciaroli, ucciso a coltellate la mattina del 21 maggio del 2017 lungo la Chiaravallese, a Osimo. La sentenza di secondo grado è stata letta ieri mattina nel palazzo di via Carducci al termine del processo avviato dopo il ricorso presentato dalla difesa del 25enne per cercare di ridimensionare la pena decisa in primo grado – era il 12 aprile 2018 - dal gup Paola Moscaroli. Il tenore della condanna è rimasto invariato. L’imputato, che sognava di sfondare nel mondo dell’ippica e poter partecipare un giorno alla quintana di Ascoli, era assente alla lettura della sentenza. Da oltre due anni, ovvero dal momento dell’arresto fatto scattare dai carabinieri di Osimo dai colleghi del Nucleo Investigativo di Ancona, si trova recluso nel carcere di Montacuto.