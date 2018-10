Ascolano ma residente ad Ancona fermato con l'eroina vicino alla scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno chiuso il cerchio intorno all’uomo di 54 anni che era solito aggirarsi tra alcuni istituti scolastici di Ancona e spacciare droga.Il modus operandi di S.V. , ascolano di 54 anni, con numerosi precedenti penali e da tempo residente ad Ancona era sempre lo stesso. Una volta acquisito l’ordinativo di una dose, l’uomo raggiungeva la zona di Tavernelle portando con se un solo involucro per volta, in modo tale da minimizzare la sua responsabilità nella malaugurata ipotesi che venisse fermato dalla Polizia. Il fatto che abitasse in un vicino quartiere gli rendeva l’attività di spaccio anche più facile.Una volta consegnata l’eroina, aspettava la nuova richiesta e, soltanto in questa occasione, tornava a prendere un altro ovulo nel suo nascondiglio che poi andava a consegnare al cliente con le stesse modalità e nella stessa zona.I poliziotti della Squadra Mobile avevano ben capito il meccanismo e, ieri mattina, appena lo hanno incrociato nelle vicinanze dell’istituto scolastico, hanno notato che nell’atto di fermarlo, l’uomo si sbarazzava di un involucro che, successivamente, si accertava contenere eroina.Di seguito i poliziotti procedevano alla perquisizione della sua abitazione e, soltanto dopo un’ardua ricerca, in fondo ad una mensola posta in alto, veniva trovato un contenitore con altri 30 ovuli di eroina che non hanno lasciato scampo all’imputazione di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.Il rinvenimento e il conseguente sequestro anche di un bilancino e di 850 euro in contanti, non hanno lasciato dubbi sulla fiorente attività di spaccio avviata dall'uomo che veniva arrestato in flagranza e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, l’uomo veniva associato agli arresti domiciliari.