Ascensore in tilt Otto persone in ostaggio all’Inrca per un guasto

ANCONA - Momenti di apprensione si sono vissuti ieri mattina all’ospedale Inrca di via della Montagnola, dove un ascensore è andato in tilt. L’allarme è scattato attorno alle 10,30 quando otto persone sono rimaste bloccato all’interno del vano dell’ascensore. Scattata la segnalazione, sul posto nella struttura ospedaliera di via della Montagnola si è portata una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a liberare le persone rimaste intrappolate. Poi i vigili del fuoco e tecnici hanno provveduto a sistemare l’impianto.