Ascensore fuori servizio Fino al duomo con il fiatone Disagi per i croceristi

ANCONA - La prima nave da crociera ad approdare quest’anno al porto di Ancona è stata, ieri, la Pacific Princess, un’imbarcazione di 180 metri che sta compiendo un itinerario di venti giorni intorno al mondo. A bordo passeggeri di tutte le nazioni (qualche italiano, orientali, nordeuropei, ma soprattutto molti americani), che hanno approfittato della bella giornata per andare alla scoperta della città.Sono scesi dalla nave in coppia o piccoli gruppi e per quasi tutti, essendo Portella Santa Maria di fronte al varco di uscita dalle barriere, la prima tappa è stata la chiesa di Santa Maria della Piazza, tenuta aperta dai volontari dell’associazione Templari Cattolici d’Italia. «Questa bellissima chiesa, i cavalieri templari, il primo impatto con Ancona è estremamente suggestivo», dice una coppia di Madrid. «Io ero già stato qui 24 anni fa per lavoro – fa sapere lui – ma avevo visto solo il Passetto. Ora vogliamo visitare tutto il centro storico, da San Ciriaco, all’Arco di Traiano, al Museo Archeologico». Insieme a loro una coppia di Venezia. Anche per questi signori non è la prima volta ad Ancona. Ma allora era tutto diverso: «Siamo venuti nell’85 ed erano ancora visibili le ferite del terremoto. Adesso ci sembra una città molto più in salute».Dopo aver visitato Santa Maria della Piazza molti si sono diretti verso San Ciriaco, trovando una spiacevole sorpresa: l’ascensore del Palazzo degli Anziani fuori servizio. Nessuno si è perso d’animo, giungendo alla meta attraverso le scalette di vicolo dei Senatori o percorrendo i curvoni panoramici di via Giovanni XXIII. Tra chi ha scelto le calette, due anziani coniugi dalla Florida, che dicono di essere rimasti colpiti dalla visione della città vecchia dalla nave. «Ma anche da vicino è molto bella. E poi è pulita e ordinata. Molto più di Zara, da dove arriviamo. Dopo San Ciriaco vogliamo andare in piazza del Papa e poi a mangiarci una bella pizza col prosciutto». Tra chi ha preferito i curvoni c’è invece una giovane coppia di San Francisco, arrivata fino a San Ciriaco a bordo di due biciclette pieghevoli. «Non ci piace stare stipati negli autobus – spiegano – preferiamo girare liberamente per conto nostro. Abbiamo l’itinerario ciclistico di ogni città dove sbarchiamo. Siamo già stati al Passetto e a Villarey. Ci è piaciuto molto il Viale e la vista dal parco del Cardeto è fantastica». Dopo San Ciriaco molti sono scesi verso il museo archeologico e la pinacoteca. Un po’ di meno all’Arco di Traiano. Ma chi lo ha fatto è rimasto entusiasta.«Siamo stati a Roma, Verona, Napoli, Pompei – fa sapere una coppia del Texas -, ma non immaginavamo che ad Ancona ci fossero cose così. Nel pomeriggio faremo un giro per il Corso e daremo un’occhiata ai negozi». In realtà per corso Garibaldi di croceristi se ne sono visti pochi. Per la maggior parte si sono fermati a bere e mangiare qualcosa nei bar, mentre rari sono stati quelli che hanno fatto acquisti. Va comunque detto che la Pacific Princess è una nave relativamente piccola, che può trasportare al massimo 670 passeggeri. Le grandi comitive arriveranno a partire dal 18 maggio con la Msc Sinfonia, capace di ospitare fino a 2.600 persone.