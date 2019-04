L'arrotino abusivo è anche truffatore dello specchietto: maxi multa e foglio di via

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – “Venite donne, c’è l’arrotino”. Peccato che non avesse alcuna autorizzazione ma diversi precedenti per la cosiddetta “truffa dello specchietto”.I controlli sono scattati su un 23enne originario di Siracusa, che aveva piazzato il suo mezzo con un megafono per pubblicizzare la sua attività. Che esercitava senza la licenza, motivo per il quale è scattata una multa di 5.500 euro. Dall’indagine sui precedenti, poi, sono saltati fuori precedenti per la truffa dello specchietto, dove aveva chiesto 80 euro a cittadini accusati ingiustamente di avergli rotto lo specchietto. E lo specchietto della sua auto era rotto: è stato emanato il foglio di via, non potrà tornare ad Ancona per tre anni.