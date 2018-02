Arriva la neve: scuole chiuse per 2 giorni Il Comune cerca spalatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Arriva Burian, il vento gelido della Siberia che dovrebbe portare con sé copiose nevicate e il Comune di Anona corre ai ripari. Chiuse tutte le scuole di ordine e grado lunedì e martedì, Lo ha deciso il Coc riunito nel Comando della polizia municipale. Ma l’Amministrazione Comunale va anche in cerca di spalatori da assumere per i prossimi giorni.“Viste le condizioni meteorologiche relative ai primi giorni della prossima settimana – si legge infatti in una nota del Comune - al fine di coadiuvare tutti gli operatori/dipendenti interessati dalle operazioni che attengono lo sgombero della neve dai marciapiedi e dalle vie cittadine, intende incaricare degli spalatori, con contratto di prestazione occasionale.I soggetti interessati, purché maggiorenni e che non abbiano superato cinquantacinque anni di età, potranno comunicare la propria disponibilità inviando entro le ore 8,30 del giorno lunedì 26/02/2018 tramite email al seguente indirizzo spalatori@comune.ancona.it il modulo disponibile nella sezione allegati (Modello spalatori 2018) compilato e firmato con i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, idoneità fisica all’attività di spalatura neve, recapito telefonico cellulare al quale poter essere contattati”.