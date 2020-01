Ancona, arriva la notifica della condanna: il deteneto si taglia e aggredisce due poliziotti

ANCONA - Torna a suonare l’allarme nel carcere di Montacuto. E stavolta a farsi male non è soltanto un detenuto disperato, ma anche due agenti della penitenziaria che hanno avuto la sventura di trovarsi accanto a lui. Martedì pomeriggio l’atto autolesionistico non è bastato a placare la rabbia che covava dentro il carcerato, il quale si è sfogato anche aggredendo i due poliziotti che sono rimasti feriti, per fortuna non gravemente.

L’episodio è stato stigmatizzato, e reso pubblico, dalla Fp Cgil di Ancona, che ha denunciato la «grave aggressione» avvenuta martedì verso le 18, all’interno della casa circondariale di Montacuto. Il fatto: un detenuto, ricevuta la notizia della notifica di condanna, ha dato in escandescenze. Aveva in mano delle lamette con le quali si è procurato delle lesioni scagliandosi poi contro due agenti di polizia penitenziaria. Questi ultimi, nel tentativo di immobilizzarlo, hanno ricevuto anche dei pugni. Entrambi sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere con una prognosi di sette giorni.

