Arriva il caldo bollente ad Ancona: prevista nelle prossime ore allerta di livello 1

ANCONA - Caldo, afa e le temperature potrebbe salire ancora. È di livello 1 l'allerta ondate di calore prevista nei giorni del 22 e 23 luglio con temperature percepite fino a 34 gradi. Lo rende noto il centro funzionale della Regione Marche specificando come sempre che qualora le temperature perdurassero per 3 giorni consecutivi l'allerta potrebbe salire al livello successivo (il massimo è 3). Dato il perdurare della calura con forte presenza di umidità Il Comune di Ancona invita la cittadinanza ad adottare tutti gli accorgimenti più volte consigliati, in particolare ad evitare l'esposizione nelle ore più calde, soprattutto per anziani.

LEGGI ANCHE:

Scontro tra due scooter, un centauro finisce al pronto soccorso

Ultimo aggiornamento: 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA