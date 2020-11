Inseguimento da film, scacco alla banda che depredava villette: arrestati quattro albanesi

ANCONA - L’inseguimento da brividi, le sirene spiegate. Poi, il blitz e l’arresto. Tutto come in un film. E invece è pura realtà quello che è successo ieri sera in via XXV Aprile. Qui è stata bloccata una banda di ladri sospettata di aver messo a segno colpi in provincia negli ultimi giorni. La segnalazione è partita nel pomeriggio di giovedì (26 novembre) da Polverigi dove i malviventi hanno tentato alcuni colpi in abitazione. L’auto della gang sarebbe stata intercettata dopo un blitz a vuoto in una villetta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Osimo, ma i ladri sono riusciti a darsi alla fuga a tutta velocità. In base alla descrizione raccolta e alla targa dell’auto sono scattate le ricerche su tutto il territorio. Attorno alle 20 l’auto è stata nuovamente intercettata ad Ancona. È scattato un nuovo inseguimento che si è concluso in via XXV Aprile. La strada è stata chiusa al traffico e, sotto gli occhi dei residenti spaventati, i fuggitivi sono stati fermati con un blocco a tenaglia di carabinieri del Norm di Ancona e Osimo, con il sussidio delle Volanti della polizia. I quattro albanesi sono stati arrestati per furto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA