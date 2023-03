Ancona, arresto internazionale al viale della Vittoria: in manette un uomo ricercato in Albania dal 2015

ANCONA- Sono scattate ieri mattina (19 marzo) dalle parti del viale della Vittoria ad Ancona le manette per un uomo di 36 anni cittadino albanese. Su di lui c'era una segnalazione d'arresto a fini di estradizione per conto dell'autorità giudiziaria estera.

Gli accertamenti

Dopo essere stato prelevato dalle Volanti e condotto in Questura dagli accertamenti è arrivata la conferma. L'uomo risultava ricercato in Albania a seguito di un mandato internazionale d'arresto spiccato nel 2015 per lesioni gravi a seguito di rissa con utilizzo di arma impropria. Era stato condannato con pena di 2 anni e adesso dovrà scontare la parte residua di un anno, sette mesi e quattro giorni. Attualmente si trova a Montacuto a disposizione delle autorità.