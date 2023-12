FALCONARA È a Montacuto il nigeriano di 39 anni che ha colpito la moglie ed è stato fermato dai carabinieri in flagranza di reato, dopo che la figlia di 7 anni aveva telefonato al 112 lanciando l’allarme quando aveva visto il padre prendere a schiaffi la madre 34enne. Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e la misura cautelare del carcere. L’uomo, difeso d’ufficio dall'avvocato Alessandro Calogiuri, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I reati contestati sono maltrattamenti aggravati e lesioni personali.

La denuncia

La moglie connazionale dell’uomo ha denunciato i maltrattamenti a partire dal 2017, dichiarando di aver subito percosse, minacce, ingiurie. La coppia ha due figlie: quella di 7 anni che ha lanciato l'allarme ed un’altra bambina di 6 anni. L’episodio di violenza ha avuto larga eco sia nel territorio che a livello nazionale ed anche la sindaca di Falconara, Stefania Signorini, si dichiara vicina alla 34enne nigeriana, che ha subito gli schiaffi, le minacce e le violente imprecazioni del marito, e alle sue due piccole figlie.

«Il comune di Falconara si occupa delle famiglie in difficoltà sotto vari aspetti e interviene con modalità diverse a seconda delle necessità – dice Signorini -. I casi di violenza e di maltrattamenti in famiglia sono affrontati secondo protocolli prestabiliti, con l’eventuale presa in carico della donna e dei minori nel caso in cui vengano allontanati dalla casa familiare». La sindaca evidenzia come recentemente il Comune falconarese abbia voluto estendere la possibilità di dare risposte anche ad altri tipi di fragilità, in particolare a quella economica. «E’ proprio per questo tipo di esigenza che è nato il progetto Housing Restart – continua la Signorini - che consente di accogliere in un alloggio comunale mamme e figli minori rimasti senza casa per le difficoltà nel pagare l’affitto. Si tratta di mettere loro a disposizione, in condivisione, un alloggio di proprietà comunale, in modo da superare un periodo temporaneo di crisi economica. Grazie a un contributo regionale di 100 mila euro il comune di Falconara può avviare la ristrutturazione di un appartamento di 80 metri quadri, già individuato a Villanova. Con esso l’amministrazione potrà dare risposte immediate alle emergenze abitative di due nuclei familiari composti da donne e bambini. Con la ristrutturazione è prevista la realizzazione di due stanze (una per ciascun nucleo) e di spazi comuni compresa la cucina».

Le risorse

Aggiunge la sindaca: «I fondi disponibili saranno utilizzati anche per acquistare nuovi arredi, che rispondano alle esigenze dei due nuclei ospitati. Una volta superato il momento di difficoltà e recuperata l’autonomia economica per pagare affitto e utenze il nucleo familiare potrà ricongiungersi con l’altro genitore in un nuovo alloggio. Siamo pronti – conclude Signorini - a dare supporto e aiuti alla donna e alle sue due figliolette come, tra l’altro, la legge prevede in casi come questi. Faremo quanto nelle nostre possibilità e nel nostro dovere di amministratori comunali per garantire serenità e una buona qualità della vita alla famiglia».