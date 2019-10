Ancona: affidamento violato, 50enne incappucciato nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Cracovia. Maxi controlli in tutto il capoluogo nelle ultime 24 ore con una incisiva presenza di poliziotti per una capillare attività, di repressione contro ogni forma di illegalità e controlli a locali pubblici.Impiegate anche le pattuglie della Squadra Volante, delle Unità Cinofile, della Squadra Nautica e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche. Nel corso di questa attività, sono stati controllati alcuni locali pubblici siti nei pressi della Stazione ferroviaria, al Piano San Lazzaro e nella zona del Porto ed effettuati posti di controllo ad ampio raggio nel centro cittadino, ma anche nella zona della Baraccola e Collemarino. Tra le 87 persone controllate, una è stata arrestata e condotta presso il Carcere di Montacuto.Erano le 2 di questa notte quando gli agenti, nell’effettuare controlli nel quartiere Archi, notavano un uomo che, camminando incappucciato in via Fornaci Comunali, cambiava direzione alla vista della Polizia. Subito fermato, gli agenti procedevano alla sua identificazione appurando che lo stesso era gravato da un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Ancona.Infatti, nei giorni scorsi, gli agenti delle Volanti avevano effettuato alcuni controlli notturni presso la sua abitazione in quanto l’uomo usufruiva di una misura alternativa alla detenzione, ovvero l’affidamento in prova ai servizi sociali. In uno di detti controlli, gli agenti, attirati anche dall’inconfondibile odore, sequestravano un paio di dosi di hashish che l’uomo aveva tranquillamente lasciato sul tavolo da cucina, segnalando il tutto all’Autorità Giudiziaria competente.Dopo gli atti di rito B.R., cinquantenne anconetano, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, rissa ed altro, è stato condotto presso il carcere di Montacuto.