​Ancona, arrestato per droga dopo essere stato tradito dal "ping pong": su di lui pendeva un mandato europeo di cattura

SENIGALLIA- I Carabinieri di Senigallia hanno arrestato nelle scorse ore a Montemarciano un 50enne cittadino ungherese ricercato in tutta Europa per traffico di droga. Sull'uomo pendeva, infatti, un mandato di arresto europeo che l'Ungheria aveva emesso perché l'uomo ormai si era spostato in Italia.

LEGGI ANCHE: Droga fra i ragazzini, nuovo blitz sulla costa del Fermano con sequestri e denunce. Controlli anche nei bar

L'indagine

L'unica traccia era stata lasciata durante un controllo a Venezia: agli operatori aveva detto di vivere a Montemarciano, dando però un indirizzo inesistente. Le indagini dei Carabinieri sono partite da quella circostanza e pian piano il cerchio si è stretto attorno al 50enne che si allenava a Senigallia a ping pong. I militari hanno prima scoperto la sua abitazione e, nella serata del 21 febbraio, rintracciato l'uomo a casa di un conoscente, poco distante dal suo domicilio. Attualmente si trova a Montacuto prima di espletare le pratiche necessarie per il rimpatrio in Ungheria.