Arrestato 3 volte in meno di 48 ore: il legale lo vede in giro e lo insegue

ANCONA - Tre arresti in poco meno di 48 ore: uno per resistenza a pubblico ufficiale, due consecutivi per evasione dai domiciliari. È la parabola del 31enne originario di Montegiorgio, ma domiciliato nel capoluogo dorico, che domenica mattina si è reso protagonista della folle fuga in auto iniziata dal viale della Vittoria e conclusa in A14, dopo tentativi di speronamento di una gazzella, il ferimento di un carabiniere, sensi contrari di marcia e il danneggiamento completo della sbarra automatica del casello di Ancona Sud, travolta dall’auto condotta dall’uomo che, a suo dire, voleva raggiungere i suoi amici a Bologna.

Dopo le manette per resistenza, il pm Marco Pucilli aveva imposto il regime dei domiciliari in attesa della direttissima. La misura è stata elusa lunedì mattina, quando il 31enne è stato trovato dai carabinieri al bar. Sono scattate per la seconda volta le manette. Portato in tribunale, il giudice Pallucchini ha convalidato sia l’arresto avvenuto dopo l’inseguimento, che quello per evasione e ha stabilito la misura dei domiciliari in attesa dell’avvio del processo, previsto per il 19 novembre. Il 31enne avrebbe dovuto scontare il provvedimento nella sua casa di via Ascoli Piceno, condivisa con altri inquilini. Ebbene, lunedì sera è evaso.



A scoprire la sua assenza sono stati i genitori, appena arrivati nel capoluogo dorico dal Fermano per sincerarsi delle condizioni del figlio. A quel punto si sono messe in moto le ricerche. Il suo difensore ha allertato le forze dell’ordine, ma è anche uscito a cercare il suo cliente per le vie della città. Il 31enne è stato intercettato in piazza Ugo Bassi attorno alle 21. Appena ha visto il legale, avrebbe iniziato a correre con l’intento di non farsi bloccare. C’è stato un mini inseguimento a piedi. Poi, alla fine, è arrivata la Volante della questura. Il 31enne è stato fermato e arrestato dalla polizia in corso Carlo Alberto. È stato portato nelle celle di sicurezza di via Gervasoni. Questa mattina la direttissima dopo quella affrontata due giorni fa.

