​Ancona, armi custodite dentro l'armadio con estrema negligenza: denunciato un uomo

ANCONA- Negligenza nella custodia di armi tenute in un armadio liberamente accessibile a tutta la famiglia. Per questo motivo la Polizia di Senigallia ha denunciato un uomo che, in passato, era stato titolare di licenza di porto d'armi.

La scoperta

Tutto è iniziato proprio con un controllo alle persone che detengono armi per assicurarsi che vengano rispettate le norme in materia. Nell'abitazione dell'uomo, residente nell'entroterra senigalliese e che risultava detenere numerose armi da fuoco, gli agenti hanno rinvenuto alcuni fucili e pistole, con le relative munizioni.