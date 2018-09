Marijuana in tasca per la rimpatriata: la polizia manda tutti i piani all'aria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Intorno alle 23 di ieri un equipaggio delle Volanti notava in via della Ricostruzione un gruppetto di tre giovani anconetani, poco più che venticinquenni, che confabulavano allegramente tra di loro in uno spiazzo poco illuminato. Durante il controllo gli agenti rinvenivano nelle tasche dei pantaloni di uno dei tre, marijuana del peso di circa 2.40 grammi che i tre avrebbero probabilmente fumato di li a poco per festeggiare la rimpatriata tra ex compagni di scuola. Festa rimandata in quanto la droga veniva sequestrata ed il giovane sanzionato.