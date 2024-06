ANCONA I pezzi di storia, che cadono sotto l’incedere del tempo, non concedono distrazioni. Tanto meno rinvii. Vincenzo Garofalo, a tre giorni dalla segnalazione che l’Arco Clementino perde scaglie dei mattoni dell’ossatura, sfronda al massimo su tempi e metodo. «Il sopralluogo - spiega il presidente dell’ Autorità di sistema portuale - dovrà essere fatto con una impresa che ha i requisiti necessari».

APPROFONDIMENTI IL CAMMINO Macerata, in 60mila camminano verso Loreto: Papa Francesco invia un messaggio



L’approfondimento

Imprime il ritmo al recupero di quella curva iconica: «I lavori inizieranno appena la Soprintendenza lo riterrà possibile. Noi saremo pronti a intervenire con le somme dovute, in seguito all’approfondimento sull’entità del danno». Minuzia, innanzitutto: «La precisione l’avremo solo dopo la perlustrazione». Il cronoprogramma è un moto in divenire: «Avverrà - precisa - quando la ditta ci comunicherà di avere il cestello disponibile. Ci darà notizie lunedì (domani, ndr)». Alla vista dei frammenti di muratura rinvenuti a terra, sotto il fornice, venerdì scorso Garofalo aveva provveduto, con una ordinanza, a transennare l’area della porta monumentale che era stata eretta nel porto dorico nel Settecento, su disegno dall’architetto Luigi Vanvitelli, in onore di papa Clemente XII. Quelle schegge di laterizio che ingombrano il passaggio di uno dei simboli della città, tappa irrinunciabile e polo turistico carismatico, allarmano: sono un segnale di logorio di quest’opera d’arte, e potrebbero rappresentare una minaccia per chi si trova ad attraversare quella volta.

La capofila

Sul fronte della stessa linea d'orizzonte, il comandante della Capitaneria, Vincenzo Vitale, si unisce al gruppo del pronto intervento: «Il mio pensiero è che si stiano facendo le cose come si deve, con capofila l’Authority che s’è attivata immediatamente, visto che parliamo sempre di area portuale. Ho dato disposizioni ai miei di essere parte cooperante, presenziando al sopralluogo». L’ammiraglio ispettore s’impegna: «Parteciperemo anche noi». Dai piani alti della Soprintendenza l’avevano annunciato che sarebbe scattato immediatamente, per verificare l’origine dei detriti e lo stato della struttura. La storia non concede distrazioni.