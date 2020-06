L’Arcivescovo ha comunicato le nuove nomine di incarichi per le parrocchie: ecco tutti gli spostamenti

ANCONA - L’Arcivescovo, nella chiesa dei Ss. Pellegrino e Teresa, dopo il momento di preghiera e una riflessione sul Vangelo, ha comunicato ai sacerdoti presenti i nuovi incarichi parrocchiali che verranno affidati loro con nomina a partire dal 1° luglio 2020. Seguirà, in data da concordare con gli interessati, il momento in cui l’Arcivescovo si recherà nelle parrocchie per presentarli alle rispettive Comunità.

Don Vincenzo Baiocco

Rinuncia alla parrocchia di San Biagio in Osimo.

Don Michele Montebelli

Lascia le parrocchie di S. Maria a Nazareth in Agugliano, della B.Vergine Maria in Paterno e Casine di Paterno, di S. Nicolò in Gallignano e viene nominato Amministratore parrocchiale di S. Biagio in Osimo

Don Fabrizio Mattioli

Lascia l’incarico di parroco di San Sabino in Osimo e viene nominato Parroco di S. Maria a Nazareth in Agugliano, della B.Vergine Maria in Paterno e Casine di Paterno.

Don Sauro Barchiesi

Resta parroco a S. Gaspare del Bufalo in Ancona e viene nominato Amministratore parrocchiale di S. Giuseppe Moscati in Ancona

Don Massimiliano Scafi

Lascia l’incarico di Vicario Parrocchiale di S. Maria delle Grazie e di S. Francesco di Assisi in Ancona e viene nominato Vicario Parrocchiale di San Gaspare del Bufalo e di San Giuseppe Moscati in Ancona

Don Luca Bottegoni

Viene nominato Amministratore parrocchiale di S. Stefano a Montesicuro in Ancona al posto di don Silvano Schiaroli, da poco deceduto, e Amministratore parrocchiale di S. Nicolò di Bari in Gallignano al posto di don Michele Montebelli.

Don Ciro Zenobi

Rinuncia alla parrocchia di S. Maria Goretti in Falconara e viene nominato Vicario parrocchiale della stessa parrocchia.



Don Marco Castellani

Lascia l’incarico di Vicario Parrocchiale della parrocchia di San Giuseppe in Falconara, resta Amministratore parrocchiale della Visitazione di Maria a Falconara Alta, e viene nominato Amministratore parrocchiale di S. Maria Goretti in Falconara.

Don Franco Marchetti

Rinuncia alla parrocchia di S. Maria delle Grazie e di S. Francesco di Assisi e viene nominato Vicario parrocchiale delle stesse.

Don Samuele Costantini

Lascia la parrocchia di San Giuseppe Moscati e viene nominato Parroco di S. Maria delle Grazie e di S. Francesco di Assisi in Ancona

Don Davide Duca

Rinuncia alle parrocchie di Ss. Cosma e Damiano e San Pietro e rimane parroco della parrocchia del Crocifisso in Ancona

Don Alessio Orazi

Lascia l’incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia Immacolata Conc. della B.V. Maria, di S. Germano, in Camerano e di S. Biagio al Poggio e viene nominato Amministratore parrocchiale delle parrocchie di Ss. Cosma e Damiano e San Pietro in Ancona.

Don Lavij (Giuseppe) Damor

lascia l’incarico di Vicario parrocchiale alla parrocchia di San Paolo in Ancona e viene nominato Vicario parrocchiale della parrocchia Immacolata Conc. Della B.V. Maria, di S. Germano, in Camerano e di S. Biagio al Poggio.

Don Aldo Pieroni

resta parroco a Camerano e gli viene affidato come Vicario parrocchiale don Giuseppe Damor e il seminarista Lorenzo Rossini che a novembre verrà ordinato diacono

Don Isidoro Lucconi

Rinuncia alla parrocchia di S. Paolo in Ancona e viene nominato Vicario parrocchiale della stessa

Don Pierluigi Moriconi

Resta parroco di San Carlo e viene nominato parroco anche di San Paolo in Ancona

Don Mihajlo Korceba

Lascia l’incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia Immacolata Conc., della B.V. Maria, di S. Germano, in Camerano e di S. Biagio al Poggio e viene nominato Vicario parrocchiale di S. Paolo in Ancona

