Ancona, precipita dalla finestra e muore: perde la vita una 63enne. Non si esclude l'ipotesi suicidio

ARCEVIA- Tragedia questa mattina ad Arcevia, dove una donna di 63 anni è morta dopo essere precipitata nel vuoto. Sul posto è intervenuto prontamente il 118 anche con l’eliambulanza, ma i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la donna sarebbe precipitata dalla finestra della soffitta della sua abitazione, in località Conce. Non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario, ma gli accertamenti sono in corso.