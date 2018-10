Si apre una buca in via Moroder Zona transennata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L’allarme lanciato da alcuni residenti di via Moroder ha fatto individuare una buca profonda diversi metri. L’asfalto ha ceduto e lasciato un ampio foro che potrebbe celare una vera e propria voragine. Nella zona delle Grazie la circolazione è stata interrotta da una pattuglia dei vigili urbani accorsa sul posto assieme all’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi. La zona è stata transennata in attesa della messa in sicurezza da parte del Comune. L’intervento dovrebbe avvenire già oggi e non è escluso che sul posto possa effettuare un sopralluogo anche Multiservizi per verificare eventuali danni alla condotta. L’allarme è scattato poco prima delle 20 con una serie di telefonate da parte dei residenti di via Moroder che segnalavano l’anomalia sulla sede stradale.