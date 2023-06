Si apre lo sportello, ragazza di 26 anni vola fuori dall'auto in corsa sull'A14. È grave: l'incidente tra i caselli di Loreto e Ancona sud

ANCONA - Si apre lo sportello e viene catapultata fuori dall'auto in corsa. Incidente choc nella tarda mattinata di oggi in A14: una ragazza di 26 anni di Porto Recanati è volata dall'auto su cui viaggiava in compagnia della madre e della sorella. La giovane ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Torrette. L'incidente si è verificato attorno alle 12,30 tra i caselli di Loreto e Ancona Sud, in direzione Bologna.

Si apre lo sportello, ragazza vola fuori dall'auto in corsa: è grave

La polizia autostradale di Porto San Giorgio, intervenuta sul posto, sta indagando su quanto accaduto: non è chiaro come la 26enne sia stata catapultata dall'auto, dopo che lo sportello si è aperto improvvisamente mentre era seduta sul sedile anteriore, lato passeggero, accanto alla madre che era al volante.

Subito si sono attivati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza e l'automedica di Osimo.

Il traffico è stato bloccato per consentire i soccorsi. Per fortuna la ragazza non è stata investita da altri veicoli in transito, ma ha riportato gravi ferite, anche se è rimasta sempre cosciente: non sarebbe in pericolo di vita. Sull'autostrada si sono formate code di oltre due chilometri, ma poi il traffico è tornato scorrevole, una volta risolta l'emergenza. Gli investigatori ora sono impegnati a raccogliere le testimonianze della madre e della sorella della 26enne.