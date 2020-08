ANCONA - In sella alla sua bici quando nella tarda mattinata di oggi un ciclista di 34 anni è stato colpito in pieno dal conducente di un'auto che non si è accorto del suo arrivo. L'uomo è caduto a terra, forti dolori, immediato l'intervento della Croce Gialla che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

