Apre l’auto, trova una clochard che dorme: non è il primo episodio di cui è protagonista

ANCONA - È scesa per andare al lavoro, ma quando si è avvicinata all’auto parcheggiata nel cortile condominiale, ecco la sorpresa: nell’abitacolo c’era una donna che stava dormendo sul sedile lato guidatore. Subito la giovane proprietaria del veicolo ha chiamato il numero unico d’emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno svegliato la donna per sottoporla ad un controllo: si tratta di una clochard dell’est Europa, già conosciuta dalle forze dell’ordine e non nuova ad esperienze come questa.



Il fatto è avvenuto la scorsa settimana al Piano, dalle parti di corso Carlo Alberto. A fare la scoperta, una trentenne che mai avrebbe immaginato di non poter andare al lavoro per la presenza di una sconosciuta nella sua auto. Non è chiaro come la donna senza fissa dimora si sia intrufolata nell’abitacolo: la serratura non risultava forzata. Quando i poliziotti l’hanno svegliata, non ha opposto resistenza: è scesa e si è messa a disposizione per tutti gli accertamenti del caso. Si tratterebbe di una clochard romena di circa 50 anni che più volte è stata segnalata in passato per episodi simili: sarebbe stata vista trascorrere notti intere in diverse auto parcheggiate nella zona del Piano. Gli agenti, dopo averla identificata, hanno provveduto a segnalarla ai servizi sociali. Nei suoi confronti, almeno stavolta, non è scattata alcuna denuncia.

