Appostamenti, agguati e passepartout: il "menù" della banda dei tabacchi

di Lorenzo Sconocchini

ANCONA - «Siamo contenti che abbiamo fermato i ladri, speriamo che adesso si trovi anche la refurtiva». Al Caffè Giuliani, all’indomani, hanno fiducia negli investigatori e non perdono l’abituale cortesia di chi è abituato da una vuota a trattare con il pubblico. Il bar-tabaccheria di corso Garibaldi, un’autentica istituzione anconetana, otto giorni fa s’era visto sottrarre un grosso carico di sigarette, quattro scatoloni per un valore di circa 30mila euro, appena prelevato da un’addetta nel deposito dei Monopoli di Stato di via Maccari, alla Baraccola.La ragazza, della famiglia Campanelli proprietaria del Caffè Giuliani, dopo aver caricato le stecche nel furgone aveva fatto una brevissima sosta davanti al Panificio Stacchiotti, sempre alla Baraccola, ma pochi minuti erano bastati ai ladri, che evidentemente la stavano seguendo da vicino, per aprire il furgone con una chiave passepartout e prelevare i quattro scatoloni.