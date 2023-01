Un apposito protocollo sanitario prima del "lungo" sbarco: così i 37 migranti sono arrivati nel porto di Ancona. Ecco dove sono diretti

ANCONA- Dovrebbero rimanere tutti nelle Marche, ed essere accolti in apposite strutture della provincia di Ancona e non solo, i 37 naufraghi a bordo della Ocean Viking sbarcati intorno alle 21 alla banchina 22 del porto dorico. I 25 adulti saranno distribuiti in centri di accoglienza nella regione, in accordo con altre Prefetture. I 12 minori stranieri non accompagnati trascorreranno la notte in un centro di accoglienza straordinario.

Un apposito protocollo sanitario

Il lungo sbarco (iniziato a rilento intorno alle 22.30), secondo indicazioni da parte delle autorità è stato preceduto da un apposito protocollo sanitario. Inizialmente alcuni operatori dell'Asl sono saliti sull'imbarcazione appena attraccata per eseguire le prime verifiche poi, successivamente, a mano a mano che le persone scendevano dall'Ocean Viking venivano condotte all'interno dei container predisposti per proseguire nell'iter sanitario. La Croce Rossa ha fornito tutta l'assistenza necessaria comprensiva anche di viveri e coperte. Sul posto Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Agenzia dei Monopoli e delle Dogane e naturalmente la Protezione Civile.

L'accoglienza tra slogan e striscioni

Sul parapetto del Seeport Hotel da associazioni e movimenti della sinistra regionale sono stati esposti due striscioni con scritto "Welcome refuges" e "Welcome no alla criminalizzazione delle Ong". All'esterno della banchina 22 invece i Centri Sociali Marche hanno scandito slogan a favore dei migranti.