Timpano perforato per un apparecchio acustico, la denuncia dopo la visita: chiede 60mila euro di risarcimento

ANCONA - Quella che inizialmente doveva essere una banale visita di controllo si è trasformata in un incubo per una pensionata anconetana, che ora chiede un risarcimento da 60mila euro per la presunta perforazione del timpano provocata, a suo dire, dall’operatore di una nota azienda specializzata nella produzione di apparecchi acustici.



I fatti risalgono all’8 febbraio del 2020 quando la settantenne, dopo aver partecipato ad un incontro promozionale, fissò un appuntamento e si presentò nella filiale anconetana della società in questione. Voleva risolvere una volta per tutte i suoi problemi di udito: non immaginava che sarebbero peggiorati dopo quella visita. Almeno così sostiene la donna, che si è rivolta al proprio legale per avviare una causa contro chi le prometteva miracoli e, invece, non solo non ha risolto il suo deficit uditivo, ma l’avrebbe ulteriormente aggravato.



Al suo avvocato la pensionata ha raccontato di essersi fidata ciecamente dell’operatore che l’avrebbe sottoposta non ad una semplice visita di controllo, ma ad un vero e proprio intervento di lavaggio di un orecchio, prima di applicarle l’apparecchio acustico che le avrebbe dovuto consentire di tornare a sentire come prima. Dal giorno seguente, però, la donna ha cominciato a lamentare un dolore insopportabile all’orecchio e si è spaventata quando ha visto uscire abbondante liquido dal canale uditivo. Dall’incubo in cui è sprofondata sedici mesi fa non si è più risvegliata.



Preoccupata dal progressivo peggioramento delle sue condizioni, per prima cosa è tornata nella sede della società presso la quale si era sottoposta alla visita per chiedere aiuto. Qui un audioprotesista le avrebbe prescritto un antibiotico per uso topico, considerato efficace per il trattamento di quella che a prima vista dev’essergli sembrata una comune infezione. Ma il dolore, invece di passare, è aumentato ancora, al punto da costringere la settantenne a ricorrere alle cure del proprio medico di base e, di conseguenza, al proprio avvocato per adire le vie legali. I fatti ora sono all’attenzione della Procura di Ancona che indaga sia sotto il profilo civile (ieri si è celebrato il primo atto in tribunale) per valutare le lesioni lamentate dalla donna che ha avanzato una richiesta di risarcimento di 60mila euro, sia sotto l’aspetto penale.

Gli inquirenti, infatti, vogliono verificare l’operato di chi ha visitato la prima volta la signora, ma anche dell’audioprotesista che successivamente le avrebbe prescritto l’antibiotico: aveva i titoli per farlo? L’ipotesi di reato è l’esercizio abusivo della professione medica. Sul piano civilistico, la richiesta di risarcimento si basa su alcune consulenze mediche che documenterebbero una perforazione di un timpano provocata, secondo la pensionata, da un intervento troppo invasivo eseguito da un operatore della società leader nelle tecnologie per apparecchi acustici invisibili durante il secondo appuntamento.

