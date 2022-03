Apertura straordinarie per le visite alla Chiesetta di Portonovo: ecco quando. Ma servono Super Green pass e Ffp2

ANCONA - La sezione di Ancona di Italia Nostra "Vincenzo Pirani" comunica che sono sono state decise le date per le visite straordinarie alla Chiesetta di Santa Maria in Portonovo. "Su indicazione della Soprintendenza il luogo della cultura rappresentato dalla Chiesetta di S. Maria in Portonovo verrà riaperta al pubblico nei seguenti giorni di aprile: venerdì 1 aprile, domenica 3 aprile, venerdì 8 aprile e domenica 10 aprile, dalle ore 10 alle ore 12,30. Per l’ingresso in chiesa sarà ancora necessario indossare mascherina FFP2 e presentare Green pass rinforzato. Per ulteriori aperture si è in attesa di indicazioni dalla Soprintendenza".

